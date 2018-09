Arrivano i primi effetti del predissesto, a rischio l'assistenza domiciliare per i disabili

Arrivano i primi effetti della ormai avviata procedura di pre dissesto del Comune di Andria. Gli uffici comunali sono al lavoro per effettuare la ricognizione die debiti in carico all’Ente. Al momento non si conoscono ancora i servizi che verranno tagliati per effetto della razionalizzazione delle spese, per quanto alcune idee circolino già. Per esempio, l’assistenza educativa agli alunni in condizione di disabilità nelle scuole andriesi è da tempo stata oggetto di sforbiciate nel numero delle ore e potrebbe essere uno de servizi più a rischio tra quelli tradizionalmente erogati.

Anche sul servizio mensa la situazione è nebulosa già a partire dall’imminente inizio anno scolastico.

A farne le spese saranno alcune fasce “deboli” della popolazione. Sono di queste ore i rumors circa la sospensione dell’erogazione di alcuni servizi, tra cui l’assistenza domiciliare, da parte della cooperativa Villa Gaia, storica realtà presente sul territorio andriese, che vanta un enorme credito nei confronti del Comune di Andria, talmente grande da aver messo in crisi la gestione di alcuni servizi.

La situazione è comune a tutte le realtà che operano nel settore delle politiche sociali, che hanno accumulato in questi anni crediti importanti. Preoccupazione tra i lavoratori che evidentemente non percepiscono retribuzione da mesi e mesi. La stessa preoccupazione serpeggia tra le famiglie degli utenti che si vedono da un momento all’altro abbandonate a se stesse, certo non per colpa degli operatori delle cooperative, quanto per una cattiva gestione delle finanze comunali.

Ci aspettiamo purtroppo altre notizie del genere relativamente ad altri servizi.