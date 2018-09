Vigile di prossimità: slitta di qualche settimana l'avvio del nuovo servizio

Nella prima seduta di Giunta del nuovo esecutivo, quella tenutasi a Palazzo di città lo scorso 16 luglio, tra le delibere all’ordine del giorno vi era il via libera al "Vigile di Prossimità".

Il neo assessore alla Polizia Municipale, l'avv. Pierpaolo Matera, evidenziava, nell’occasione, la necessità di far sentire in maniera più efficace in città la presenza di vigili urbani e quindi di riorganizzare integralmente il corpo di Polizia Locale anche attraverso un servizio finalizzato a combattere una serie di episodi di microcriminalità, che sono quelli che danno più fastidio ai cittadini come, ad esempio, l’imbrattamento delle mura degli edifici pubblici, le deiezioni canine disseminate per strada, etc.

Un servizio che sarebbe dovuto partire dal 1 settembre ’18 ma, poiché alcuni agenti della Polizia Locale sono in ferie, l’avvio di tale prestazione tarderà di qualche settimana – rassicura l’assessore alla Polizia Municipale, l’avv. Pierpaolo Matera.

Andria sarà divisa in 6 zone che saranno presidiate da 12 Vigili di Prossimità che si muoveranno giornalmente in coppia (2 per ogni zona assegnata) in turni mattutini e pomeridiani.

Trattasi di vigili appiedati, che saranno facilmente identificabili, e si auspica possano diventare un punto di riferimento per qualsiasi tipo di problema all’interno della zona di riferimento.

Un servizio che gli agenti svolgeranno in parallelo alle mansioni istituzionali che solitamente sono chiamati ad adempiere. Agenti in grado di ascoltare i bisogni e le esigenze dei cittadini e di diventare punto di riferimento per la cittadinanza al fine di costruire e mantenere un rapporto fiduciario con i residenti e i commercianti.

A breve, assicura Matera, la presentazione e la partenza ufficiale del nuovo servizio che dovrebbe, in primis, infondere maggior sicurezza.