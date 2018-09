Stretta del Comune sugli impianti pubblicitari abusivi

Controlli a tappeto in città su paline e plance per l'affissione di manifesti pubblicitari incrociando i database degli uffici tributi con gli impianti in concessione alle ditte che operano sul territorio.

L'obiettivo è stanare tutti gli impianti abusivi e di conseguenza multare le agenzie pubblicitarie che operano furbescamente.

«Forse qualcuno pensava che stessimo scherzando ed invece facciamo sul serio per il ripristino delle regole, per amore della civiltà e della nostra città - scrive l'ass. alla Polizia Municipale Pierpaolo Matera -.

Stamane la Polizia Locale ha fatto provvedere a tagliare due pali abusivi della pubblicità posti in opera nottetempo. Nessuna infrazione sarà più tollerata, Andria merita rispetto e meritano rispetto tutti quei cittadini, la maggioranza degli andriesi, che vivono senza infrangere le norme. Gli impianti pubblicitari abusivi, fonte di pericolo e miniera di guadagni per incalliti evasori, saranno tutti abbattuti. Tolleranza zero!».

Una questione, quella legata agli spazi pubblicitari (paline, totem e manifesti di vario formato), che è stata diverse volte sotto i riflettori e che oggi torna di grande attualità. Nella nostra città pare siano state censite 26 plance non in regola per l'affissione di manifesti 6*3. A queste si aggiunge un numero indefinito di paline che spuntano come funghi, talvolta a seguito della esplicita richiesta dell'acquirente dello spazio pubblicitario, assecondato quindi dall'agenzia compiacente che piazza il manifesto ovunque pur di chiudere un contratto pubblicitario.

Una gestione selvaggia che va fermata e regolamentata seriamente una volta per tutte, in rispetto al decoro urbano e soprattutto alle norme che regolamentano la "pubblicità" in tutte le sue svariate espressioni.