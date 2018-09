Dopo la piscina comunale, chiuderà anche l’Officina San Domenico?

I pochi spazi pubblici aperti della città non trovano pace. Dopo la notizia della chiusura della piscina comunale per presunti ritardi nell’avvio della procedura di gara, sembrerebbe che, tra qualche settimana, la stessa sorte spetti all’Officina San Domenico, il cui affidamento quinquennale è scaduto nel mese di luglio del 2018.



Per garantire la continuità del servizio, con determinazione dirigenziale n. 2111 del 17 luglio 2018 è stata concessa la proroga tecnica al consorzio Opus sino al 31 ottobre 2018.

Oltre a questa motivazione, la proroga si è resa necessaria perché, nonostante la proposta di delibera consiliare sia stata predisposta in data 18 maggio 2018, la stessa non è stata adottata per mancanza del numero legale nel consiglio del 26 giugno del 2018, nonostante lo stesso fosse stato garantito dal Pd, per senso di responsabilità (dicono), per la proposta di delibera precedente. Un gesto di irresponsabilità politica e disattenzione nei confronti delle politiche giovanili, in quanto quella delibera rappresentava l’atto propedeutico all’avvio della gara che avrebbe garantito un servizio stabile e la continuità necessaria per far funzionare al meglio il Laboratorio urbano.

Considerata l’attuale situazione politica cittadina, difficilmente si riuscirà ad adottare quella delibera e a esperire l’intera procedura sino al 31 ottobre, correndo un duplice rischio, che si voleva evitare con la procedura di proroga. Il primo è quello “di sottoutilizzazione dell’immobile e rischi di furto delle attrezzature, attesa la collocazione del Laboratorio e la sospensione del contratto di vigilanza giurata in capo all’attuale SG”. Il secondo è che “la proroga tecnica è coerente con il principio di economicità atteso che gli oneri relativi alle utenze e alla vigilanza e manutenzione dell’immobile, restano a carico del soggetto gestore, con l’effetto di determinare un risparmio di spesa a favore dell’amministrazione, considerato, altresì, che allo stato non si dispone per garantire la vigilanza e custodia del bene che è ubicato in un’area rischio della Città”.

Tralasciando le analisi sulle attività dell’Officina San Domenico e con la speranza che con la nuova aggiudicazione sia corretta la rotta delle stesse, l’auspicio è che la comunità non assista all’ennesima chiusura.

L'eventuale approvazione della proposta di delibera il 10 settembre servirà a evitare la chiusura del laboratorio?