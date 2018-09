Diventa volontario del Servizio Civile con il MoVI

Il MoVI offre ai ragazzi dai 18 ai 28 anni l’opportunità di svolgere il Servizio Civile, scegliendo uno dei progetti pensati dall’associazione, in diverse sedi italiane.

Ad Andria le sedi in cui è possibile prestare il proprio servizio per il progetto denominato “Diversamente Andriesi” sono 3: l’Ass. Camminare Insieme (3 volontari), l’Ass. Gruppo CON (2 volontari) e l’Ass. Una Famiglia in più (2 volontari).

Il Servizio Civile con il MoVI è, prima di tutto, una esperienza di vita, di impegno, di responsabilità, in grado di garantire ai giovani quell’occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di Servizio.

Il progetto “Diversamente Andriesi” ha come obiettivo il rafforzamento e il miglioramento dell’integrazione sociale dei minori e delle persone disabili. Le attività che i volontari andranno a svolgere riguarderanno l’aiuto personale e l’animazione del tempo libero rivolto a minori e adulti con disabilità; l’assistenza post-scolastica nelle attività pomeridiane dei minori disabili; il servizio nell’ambito di attività finalizzate alla sensibilizzazione e alla diffusione dell’affido familiare. Il progetto mira, inoltre, a promuovere il volontariato e a favorire la collaborazione delle associazioni sul territorio attraverso il lavoro in rete, già avviato con RET’ATTIVA, la rete delle associazioni di Andria nata nel febbraio 2015.

È consigliabile aver avuto esperienze in progetti ed iniziative relative a temi specifici del progetto o possedere una sensibilità e propensione verso gli ambiti di cui il progetto si occupa.

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione al bando di selezione (così come previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64) sono:

- aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

- essere cittadino italiano, di altri paesi dell'Unione europea, non comunitario regolarmente soggiornante in Italia;

- non aver riportato condanne.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 28 settembrecon la modulistica specifica compilata in ogni sua parte, con allegata copia del documento di identità valido, curriculum vitae e tutta la documentazione attestante i titoli ed esperienze, nelle seguenti modalità:

- a mano (entro le ore 18:00) presso una delle sedi di attuazione;

- con raccomandata R/R a MoVI - via Garibaldi 23, 33038 San Daniele del Friuli (UD);

- con P.E.C. Posta Elettronica Certificata a: movinazionale@pec.it

Il Progetto ed i moduli da allegare alla domanda possono essere scaricati dal sito del MoVI al seguente link: http://www.movinazionale.it/index.php/progetti/ser...

I candidati idonei saranno ammessi a un colloquio conoscitivo. Le date del colloquio saranno comunicate agli interessati.

Per i volontari che saranno selezionati verrà applicato il trattamento economico e giuridico previsto dalle normative vigenti per il Servizio Civile Volontario Nazionale.

Per ricevere informazioni è possibile chiamare i numeri 392-0387130 /328-8820525 o recarsi presso le sedi delle associazioni:

Camminare insieme, sede via Bruno Buozzi n. 4, Andria-BT: il mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e il giovedì dalle 19 alle 21.

Gruppo CON, sede viale Virgilio n. 10, Andria-BT:il martedì e il venerdì dalle 19 alle 21.

Una famiglia in più, sede via Stefano Jannuzzi n. 7, Andria-BT: illunedì e il mercoledì dalle 19 alle 21.