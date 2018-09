Il piano di rientro al Comune mette a rischio molti servizi erogati alle fasce deboli della città

Dopo l’addio all’assistenza specialistica, da noi già preannunciato nell’articolo del 1 settembre, arrivano ulteriori effetti della procedura del piano di rientro (predissesto) che, ricordiamo, vede gli uffici comunali in queste settimane al lavoro per effettuare una ricognizione dei debiti.

Sarebbe compromesso anche il servizio mensa e il servizio trasporto.

Nell’incertezza delle esigue risorse a disposizione del Comune e per dare seguito alle disposizioni contenute nella procedura del piano di rientro, la soppressione di alcuni tra i servizi offerti dall’Ente diventa inevitabile.

A rischio una serie di servizi afferenti l’assistenza alla persona. Dal 1 ottobre sarà sospeso con molta probabilità, oltre al servizio di assistenza specialistica scolastica per bambini, anche il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani. Servizi, questi, coperti da fondi comunali e da fondi vincolati (contributi regionali).

Per evitare di ingarbugliare i lettori in tecnicismi, cercheremo di essere essenziali e soprattutto chiari. Molti servizi alla persona sono vincolati appunto da fondi regionali, o meglio, erogati con la compartecipazione del Comune di Andria, ma si tratta pur sempre di fondi vincolati, da utilizzare solo ed esclusivamente per i servizi per i quali sono stati previsti. Compartecipazioni che il Comune non può più garantire a fronte di un servizio erogato e non coperto da entrate certe. I bilanci di previsione “gonfiati” da crediti ritenuti solo sulla carta esigibili rendono difficile, allo stato attuale, garantire tutta una serie di servizi che di fatto sono un costo per l’Ente a fronte di nessuna entrata.

Adesso, con la gara al “si salvi chi può” tutta interna agli uffici, i primi a mettersi al riparo sarebbero i dirigenti comunali che, nell’incertezza dell’amministrazione a poter garantire la copertura necessaria per fronteggiare le spese e quindi l’erogazione di alcuni servizi, potrebbero propendere per evitare di firmare impegni di spesa. Oltretutto vige la possibilità che, nel frattempo, alcuni fondi vincolati siano già stati utilizzati per coprire altri costi! Ricordiamo che ai dirigenti spetta la verifica della consistenza di cassa e la conseguente assunzione o meno dell’impegno di spesa. Ma se tale “consistenza di cassa” tarda ad essere effettuata, i dirigenti dal canto loro evitano di “rischiare”, men che meno ora con il faro acceso della Corte dei Conti e del MEF sul Comune di Andria.

Cosa sarebbe auspicabile fare nel frattempo? L’amministrazione dovrebbe accelerare la ricognizione e decidere una volta per tutte quali servizi mantenere in vita e quali no.

Intanto è stata convocata la commissione consigliare dei Servizi per il giorno 13 settembre alle ore 16: «A seguito delle notizie che si stanno diffondendo e in accordo con i componenti della 4 Commissione abbiamo invitato l’Assessore e la Dirigente al ramo a relazionare sulla situazione» – commenta il presidente della commissione, l’avv. Antonio Nespoli.

Seguiremo ulteriori sviluppi, auspicando una risoluzione meno svantaggiosa a tutela soprattutto delle fasce deboli della popolazione.