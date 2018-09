Oggi la raccolta solidale di materiale scolastico, anche i Volontari di Croce Rossa in azione

Ai nastri di partenza un’iniziativa solidale pochi giorni prima dell’inizio delle lezioni: si terrà oggi presso l’Ipercoop “Dona il materiale scolastico“, l’evento del mondo associazionistico andriese per regalare alle famiglie meno fortunate materiale scolastico.

Tra le associazioni coinvolte, la Croce Rossa di Andria: «Abbiamo risposto prontamente e volentieri all’appello lanciato dall’avvocato Paola Albo e dall’associazione IdeAmo - commenta il commissario Antonio Veneziano -, perché l’iniziativa è in linea con i nostri principi. La Croce Rossa è da sempre attiva nel mondo del sociale e vogliamo dare il nostro contributo perché famiglie in condizioni di disagio possano ricevere un aiuto concreto dai concittadini di buona volontà. Pertanto rilanciamo l’appello a donare materiale scolastico, in modo che bambini e ragazzi possano avere la possibilità di affrontare con con strumenti adeguati le attività della scuola».

Appuntamento quindi questa mattina presso l’Ipercoop per aderire all’iniziativa solidale.