DigithON 2018, alla maratona delle idee digitali anche due startup da Andria

Anche quest'anno giovani inventors da tutta Italia si ritroveranno a Bisceglie per partecipare a DigithON, la maratona delle idee digitali in programma dal 6 al 9 settembre ideata da Francesco Boccia.

Sono 100 le startup selezionate che, sul palco delle Vecchie Segherie, avranno a disposizione 5 minuti per convincere analisti e investitori sulla bontà e sulla potenzialità dell'idea che potrebbe aggiudicarsi uno dei premi in palio: il primo, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, di €10.000 offerto da Confindustria Bari-Bat, più altri 6 premi assegnati dagli altri partner di DigithON.

Tra i partecipanti anche due startup provenienti da Andria:

CareMyKid, se hai paura di non vedere più tuo figlio mentre fai la spesa o mentre cammini in grandi spazi, iCareBracelet ti farà sentire di nuovo al sicuro;

Surfinder, portale per il booking di servizi rental legato alle attività surfistiche.

DigithON è la più importante rassegna italiana per la promozione delle startup digitali. Anche nell'edizione 2018 ci saranno interventi di ospiti illustri nel mondo dell'impresa, dello spettacolo e della politica, tra i quali il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio.