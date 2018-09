Delle Donne: «La nostra attenzione sull’attuale ospedale di Andria non è mai calata»

«Credo sia necessario fare il punto sulla situazione dell’ospedale Bonomo di Andria, tanto in riferimento alle unità operative presenti, quanto in riferimento ai lavori in corso – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – le dichiarazioni della consigliera regionale avv. Grazia Di Bari che parla di “progressiva chiusura di reparti”, “trasferimento”, “impoverimento dell’offerta sanitaria”, “chimera del nuovo ospedale” non rispondo assolutamente al vero».

Al momento all’ospedale Bonomo di Andria sono presenti le unità operative complesse di Anatomia Patologia (che dunque non è stata né chiusa né trasferita come si legge nelle dichiarazioni dell’avv. Di Bari), Anestesia e Rianimazione, Cardiologia-Utic, Chirurgia Generale, Farmacia, Medicina interna, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Patologia clinica, Pediatria, Pronto Soccorso, Radiologia e Urologia. A queste si aggiungono le unità semplici a valenza dipartimentale di Medicina trasfusionale (che dunque non è stata chiusa), Emodinamica ed Endoscopia digestiva e le unità operative semplici di Angiografia, Chirurgia plastica, Dialisi e Oculistica. Sono inoltre attivi gli ambulatori di Allergologia, Malattie infettive, Malattie Rare, Microbiologia, Orl e Terapia del dolore.

In riferimento alla nomina dei direttori di unità operativa, si precisa che sono in corso le procedure concorsuali per la nomina dei direttori del Pronto Soccorso e Urologia.

Sulle opere in corso si precisa che:

Con delibera n. 1494 del 9 agosto 2018 è stato approvato lo studio di fattibilità per l’adeguamento a norma di sicurezza antincendio degli ospedali di Andria, Bisceglie e Canosa. Per Andria si tratta di lavori di ingegneria propedeutici alla messa in sicurezza il cui ammontare complessivo è su 2milioni e 500mila euro;

Sono terminati i lavori di manutenzione delle unità operative di Angiografia e Ginecologia approvati con delibera n.1313 del 12 luglio 2018;

E’ stata avviatala procedura di apertura delle buste amministrative relative alla garaper i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento a norme delle unità operative di Pediatria e Neurochirurgia;

E’ in fase di esecuzione la realizzazione di un bagno per disabili presso l’unità operativa di Medicina interna;

Sono conclusi e collaudati i lavori di trasferimento delle sterilizzatrici del complesso operatorio;

E’ in corso la verifica dei requisiti del primo in graduatoria per la proposta di aggiudicazione della rifunzionalizzazione e l’adeguamento a norma delle unità operative di Medicina interna e Laboratorio Analisi;

In fase di progettazione il rifacimento dei terrazzi del quarto piano.

In riferimento alla realizzazione del nuovo ospedale di Andria va citata la delibera n.1519 del 28 agosto 2018 di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica.

«Il documento relativo al nuovo ospedale di Andria – precisa Delle Donne – riporta l’elenco delle unità operative previste che, tra l’altro, va oltre quelle al momento attive prevedendo servizi in più e specializzazioni di nicchia.

La nostra attenzione sull’attuale ospedale di Andria, sull’offerta sanitaria proposta, l’organizzazione dei servizi e lo stato dei luoghi non è mai evidentemente calata – sottolinea il Direttore Generale – e anzi, è sempre rilanciata. Abbiamo naturalmente citato le opere di maggiore interesse, tralasciando di riportare anche tutti gli altri investimenti in manutenzione dei luoghi e delle apparecchiature elettromedicali che fanno parte della normale attività amministrativa e gestionale. Non capisco, francamente, perché si continui a parlare di smantellamento dell’ospedale e si citi il nuovo ospedale associandolo ad una chimera, di fronte ad atti amministrativi che stanno andando nelle direzione opposta».