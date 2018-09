Anziani senza sede, scaduto il contratto di fitto della sede di via Berna

Prima c'è stata la chiusura del polivalente nella villa comunale, poi la soluzione dell'amministrazione nel 2013 di concedere un contributo all’associazione per poter pagare il fitto della sede privata di via Berna, oggi invece l’incertezza sul futuro di una nuova sede.

Sono circa 200 gli anziani dell'associazione Don Milani che chiedono nuovamente una sede in cui potersi incontrare in quanto il contratto di locazione per il locale di via Berna è scaduto. Come già riportato sopra, l’amministrazione comunale, dopo aver liberato il polivalente per ultimare il centro “Dopo di noi” (mai divenuto operativo ndr), aveva concesso una retta all’associazione don Milani con cui provvedere a pagare la sede di via Berna. Ora, però, il proprietario della sede non vorrebbe rinnovare il contratto e contemporaneamente c’è un altro sostanziale problema: il comune di Andria non sarebbe più in grado di sostenere i costi del fitto della sede.

Pertanto gli anziani che si incontravano puntualmente per chiacchierare, giocare a carte, e condividere hobby e passioni, si ritrovano nuovamente senza sede.

«Ci ritroviamo nuovamente sbattuti fuori senza un luogo dove poterci incontrare e stare insieme – commenta Giovanni -; ci fecero andare via dal polivalente che era ubicato in villa e nel frattempo lo tengono inutilizzato da anni. È regolare tutto ciò? Capiamo che non siamo la priorità in questo particolare momento storico per le risicate casse comunali, ma sento dire che la civiltà di un paese la si misura anche dal modo con cui trattano gli anziani. A voi le conclusioni!»

Gli anziani dell'associazione Don Milani non digeriscono il fatto di essere stati costretti ad abbandonare il polivalente che attualmente è ancora in attesa di essere messo a regime e che dovrebbe ospitare disabili.

Sembrerebbe intanto che alcuni locali nelle disponibilità del Comune non risultino a norma e quindi non potrebbero essere concessi all’associazione. Tra le varie ipotesi in un primo momento si era considerata la sede di via Aldo Moro dove un tempo c'era la Polizia Municipale. Ipotesi che sembrerebbe abortita sul nascere. Sulla vicenda l'assessore Michele Lopetuso non vuole far mancare il suo impegno e sta valutando in questi giorni la possibilità d prendere in considerazione i locali di viale Venezia Giulia dove un tempo era ubicato l'informagiovani.

Una soluzione però che sembrerebbe non consona per le ridotte dimensioni della sede e perché relaizzata su due livelli, considerato il target e il numero elevato di utenti. Auspichiamo una soluzione celere e stabile per gli anziani fermo restando che il dibattito sulla tutela delle fasce più deboli e quindi sull’erogazione dei servizi alle stesse non può essere spostato nel tempo.