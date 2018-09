Ritorna "La Téranga"

Dopo la pausa agostana, tornano le cene de “La Téranga” nella cornice dei locali di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti. Una cena esclusiva di piatti tipici dal mondo cucinati e preparati con la maestria e l’abilità di alcuni mediatori culturali e il valido supporto dei volontari e amici del progetto che ha come obiettivo la conoscenza e l’integrazione socio-culturale di richiedenti asilo politico e di persone (anche andriesi) che vivono situazioni di disagio e marginalità.

«Non sono interessato a raccogliere briciole di commiserazione gettate dal tavolo di qualcuno che si considera padrone. Desidero il menu completo dei miei doveri e diritti». Una riflessione, un auspicio, una richiesta quella di don Geremia Acri, che diventa megafono dei tanti uomini e donne che in maniera differente tra loro hanno incontrato la “povertà”. Parliamo di povertà culturali, sociali, economiche. Tante storie accomunate dal desiderio di essere raccontate per scavare a fondo, in noi stessi. Storie che ci offrono la possibilità di diventare esperti in umanità e capaci di comprensione, di sorriso e di coraggio.

“Esperti in umanità! Uomini fino in fondo, anzi fino in cima!” (cit.).

La cena de “La Téranga” ritorna venerdì 28 settembre alle ore 21. Info e prenotazioni al 389.1764748