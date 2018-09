Al via domenica prossima la “Settimana Europea della Mobilità”

A partire da domenica 16 settembre avrà inizio la “Settimana Europea della Mobilità”, promossa dal Forum Città di Giovani Andria, Comune di Andria e numerose realtà attive sul territorio nell’ambito della mobilità ed in materia ambientale, tra cui i Bicipedi, la Proloco, il circolo di Legambiente di Andria, l’associazione Tutt’Altro, il Laboratorio Urbano “Officina San Domenico” ed il Parco nazionale dell’Alta Murgia che si sono rese disponibili ad avviare la proposta incoraggiando i cittadini a utilizzare la settimana per testare nuove misure di trasporto.



La “Settimana Europea della Mobilità” è un progetto che dal 2002 ha cercato di sensibilizzare i cittadini europei sulla mobilità sostenibile, cercando in questo modo di migliorare la salute pubblica. L’obiettivo del 2018 è educare i cittadini alla multimobilità con lo slogan “cambia e vai”.



Il progetto è anche un'ottima opportunità per discutere i diversi aspetti della mobilità e della qualità dell'aria, trovare soluzioni innovative per ridurre le emissioni di auto e di trasporto, e testare le nuove tecnologie e le misure di pianificazione.



Le attività si articoleranno secondo il seguente programma:



Domenica 16 Settembre

--------------------------------------------------------------------------

Sarà organizzato un percorso ciclo turistico lungo un tratto della “Ciclovia della Trifora” con partenza alle ore 9:30 dalla Chiesa di Santa Lucia e visita della Chiesa. L’itinerario turistico della trifora collega la città di Andria al Castel del Monte, in questo caso si è scelto di percorrere solo il primo tratto della ciclovia, in modo tale da essere accessibile anche ai meno esperti. Il rientro è previsto per le ore 13:00.



Lunedì 17 Settembre

--------------------------------------------------------------------------

Alle ore 21:30 ci sarà la proiezione del film “Caro diario” del regista Nanni Moretti presso il Laboratorio Urbano “Officina San Domenico” avente come tematica la mobilità.



Martedì 18 Settembre

--------------------------------------------------------------------------

Alle ore 20:00 si terrà un “Tavolo di partecipazione”, a cui tutti i cittadini sono invitati a prendere parte, presso il Laboratorio Urbano “Officina San Domenico”, intitolato “Racconti di progetti attivi tra ambiente e mobilità sostenibile” a cui parteciperanno realtà attive sul territorio andriese che presenteranno il loro operato e le idee che hanno intenzione di attuare in futuro.



Mercoledì 19 Settembre

--------------------------------------------------------------------------

Il Comune di Andria, in collaborazione con l’A.s.a., ha reso disponibile il biglietto andata e ritorno da Andria a Castel del Monte al prezzo simbolico di 1 euro per tutta la giornata.



Giovedì 20 Settembre e Venerdì 21 Settembre

--------------------------------------------------------------------------

A partire dalle ore 18:30 ci saranno le “Passeggiate nel centro storico”, l’iniziativa prevede dei percorsi guidati per il centro storico, in modo da valorizzare il nostro patrimonio culturale cittadino, avvalendosi di guide professioniste. Alle passeggiate si accederà su prenotazione contattando gli indirizzi resi disponibili.



Sabato 22 Settembre

--------------------------------------------------------------------------

Sarà organizzato un “Bike Pride” per le vie del centro cittadino, la manifestazione, che si è diffusa in tutte le più grandi città Europee, sensibilizza i cittadini all’utilizzo della bici. Sabato sera alle ore 20:30 con partenza dal “Largo Torneo” si svolgerà una parata di biciclette con lo scopo di mostrare “l’Orgoglio” di andare in bici.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il Forum Città di Giovani via mail all’indirizzo forumcittadigiovani.andria@gmail.com, sulla pagina facebook Forum città di giovani Andria oppure mandando un messaggio whatsapp al 3398493631 o contattando dalle ore 16:00 alle 20:00 il numero 0883/822816.