Vigilia di Natale in musica presso l'atelier di Isabella Di Matteo

Il 24 Dicembre l'Atelier di Isabella Di Matteo, in via Ferrucci 62, resterà aperto al pubblico fino alle ore 19.30 ma sarà dalle ore 13.00 alle ore 16.00 che il posto diventerà magico e accoglierà l’evento della vigilia: i Parrots suoneranno dal vivo per regalare al pubblico presente emozioni in musica ed elegante spensieratezza.

Special Guest della band live è Grazia Zingarelli. Laureata in canto jazz presso il Conservatorio di musica Nicolò Piccinni di Bari. Ha frequentato numerosi corsi di tecnica vocale ed è iscritta nell'albo degli insegnanti del VoiceToTeach. Insegna canto moderno presso l'Accademia Musicale Federiciana di Andria e la scuola di teatro “Il Cielo di Carta” di Trani. Fa parte, in qualità di vocalist, di uno dei primi 3 cori gospel italiani, i Jubilee Gospel Singers diretto dal M° Mario Petrosillo. Cantante solista in diverse band e formazioni. Spesso le chiedono: «ma come fa una voce così grande ad uscir fuori da un corpo così esile?»

Isabella di Matteo: «Voglio festeggiare la vigilia di Natale con tutti i clienti e non, sarà un’occasione per scambiarci gli auguri di persona e per conoscere in carne ed ossa tutti gli amici virtuali. Il pretesto? Ascoltare insieme della buona musica dal vivo. Per una vigilia diversa, per una vigilia divertente».