Un'esperienza quarantennale quella che l’azienda “Allarm Sud Srl” vanta nell'ambito dell’installazione della manutenzione di sistemi di sicurezza e antintrusione, videosorveglianza e rilevazione incendio in abitazioni civili ed industriali oltre che in istituti di credito e attività pubblica su tutto il territorio pugliese. Dal 1980 ad oggi la storia aziendale è ricca di successi e di soddisfazioni professionali.

Nata dalla maestria dell'amministratore Tommaso Scaringella con gli anni l’azienda si è arricchita dall'esperienza dei figli che hanno portato innovazione tecnologica e dinamicità al contesto lavorativo, rafforzandolo e facendolo diventare un vero punto di riferimento sul territorio nel settore dell’installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza.

L'azienda Allarm Sud ha vinto nel 2008 il premio nazionale “H d’oro” (gestito e promosso dalla Fondazione Enzo Hruby che con l’assegnazione del Premio si pone la finalità di promuovere la professionalità delle imprese di installazione di sistemi di sicurezza, contribuendo all'innalzamento del livello di cultura tecnico-progettuale del settore e alla creazione di una diffusa cultura della sicurezza, verso i committenti e gli utenti finali) per avere installato un sofisticato sistema di sicurezza presso l'oleificio “Oliveti d'Italia”, ad Andria; a distanza di 9 anni, nel 2017, l'azienda ha vinto nuovamente il premio “H d'oro”, ma questa volta nell'ambito residenziale, per aver installato un sistema integrato all'avanguardia presso una villa a Trani.

A onor del vero, in questi anni l’azienda “Allarm Sud” ha ottenuto sempre ottimi piazzamenti nell’ambito del concorso nazionale.

Nel frattempo altre evoluzioni positive hanno contraddistinto la storia recente dell’azienda: il patron Tommaso Scaringella ha ottenuto la nomina di consigliere, prima, e poi presidente (esattamente a maggio del 2017) dell'Associazione Installatori Professionali di Sicurezza: un’associazione sviluppata a livello nazionale con lo scopo di riunire aziende che si occupano prevalentemente di installazione e manutenzione di apparecchiature e sistemi di sicurezza garantendo servizi professionali su tutto il territorio nazionale.

Punti di forza dell’azienda andriese restano da sempre la preparazione con cui vengono erogati i servizi e soprattutto l’assistenza post-vendita al cliente.

Prerogativa aziendale è la risoluzione di tutte le richieste e le problematiche che subentrano nel momento in cui ci si trova ad operare in contesti sempre differenti. L’innovazione tecnologica richiede un aggiornamento costante e l’Allarm Sud Srl fa della formazione continua una sua arma vincente per esaudire le richieste dei suoi clienti e, talvolta, trovare la soluzione ai problemi rimasti irrisolti da alcuni improvvisati “installatori”. Con approccio umile e dedizione al lavoro, la grande famiglia “Allarm Sud Srl” si conferma una delle realtà solida e affidabile.