Il pub, angolo di Spagna nella città federiciana, ha compiuto 19 anni.

19 anni di grandi successi e di allegri eventi, che vedono una numerosa affluenza di clienti, ormai fedelissimi.



El tapas de Poldo, nato nel 1999, riconferma anche quest’anno il suo strepitoso successo. Il pub è un’istituzione per tutti gli andriesi, grazie all’ottima qualità della cucina e alla cortesia e professionalità del personale. Dato l’immediato sold out per la serata del 6 febbraio, il “matador” Ciccio Turi ha anticipato i festeggiamenti anticipando l'evento con un’ulteriore serata il 5 febbraio, registrando un ulteriore pienone a conferma della stima e della benevolenza che gli assidui clienti del pub andriese nutrono nei confronti dello stesso.

Durante entrambe le serate si è esibita la nota band dei Sottosuono. Le loro canzoni, che come consuetudine il giorno del compleanno vengono intonate e ballate da tutti i presenti tra le mura del pub, hanno permesso ai clienti di vivere una serata degna dell’inizio della kermesse sanremese. Per riprendere lo slogan della città dei fiori, declinato al pub, diremmo: ”Perché Poldo è Poldo”.

Vi ricordiamo che i festeggiamenti non sono ancora finiti! El Tapas de Poldo vi aspetta Mercoledì 14 Febbraio per vivere un’altra fantastica serata e festeggiare il giorno dell’amore con la musica di Michele e Marco Sgaramella.

L’unicità del Poldo non si può spiegare, ma vivere e gustare! Al pub più amato da diverse generazioni di andriesi e non solo, rivolgiamo i nostri più cari auguri per una vita longeva e costellata da altri fantastici compleanni.

