Un'opportunità gratuita di formazione e lavoro: aperte le iscrizioni al corso "Operatore Elettrico"

Realizzare impianti per abitazioni ed eseguire la ristrutturazione e l’adeguamento a norma di impianti elettrici nei fabbricati, ma anche impianti citofonici e di protezione, impianti di terra completi di dispersore e collegamenti equipotenziali, impianti elettrici al servizio condominiale: queste alcune delle competenze che potranno essere acquisite frequentando il corso di “Operatore Elettrico”, organizzato dal Cifir di Trani, che cerca giovani volenterosi e desiderosi di conseguire la qualifica.

Il corso di formazione, infatti, sarà utile a creare nuova professionalità in ragazzi con licenza di Scuola Media.

I soggetti destinatari del corso di formazione sono giovani con età inferiore ai 18 anni, che si potranno cimentare, accanto a professionisti del settore, in attività di realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, oltre ad acquisire solide competenze nella cultura di base, con laboratori pratici e tecnici di varie discipline.

I corsisti riceveranno un'indennità di frequenza pari a 1€ per ogni effettiva ora di presenza, per un totale di 3200€ in 3 anni, e rimborso spese di viaggio per i residenti fuori sede. Avranno inoltre la possibilità di conseguire gratuitamente la Patente Europea del Computer (ECDL) e una certificazione linguistica, ormai fondamentali nel mondo del lavoro, oltre alla qualifica professionale di “Operatore elettrico” alla fine del percorso triennale.

Per informazioni, rivolgersi dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13-00, al CIFIR, via Sant’Annibale di Francia 133, Trani (presso il Santuario della Madonna di Fatima), tel. 0883/491150 oppure 373/7731005, mail cfp.trani@cifir.it.