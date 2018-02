Contenuti Suggeriti

L’aspetto fisico è spesso il “biglietto da visita” con cui ci si presenta nel mondo e può influenzare l’opinione, almeno iniziale, che gli altri si fanno di noi. Il look non è un semplice accessorio, non è solo apparenza, ma è una componente importante della propria persona da curare scrupolosamente per sentirsi bene con se stessi e tra la gente.

Gianni Sasso questo lo sa bene. Figlio d’arte, cresciuto nel salone del padre a Surbo in provincia di Lecce, nel 1996 Gianni si confronta con una propria iniziativa imprenditoriale aprendo a Lecce il salone in Via Cosimo De Giorgi 39, divenendo immediatamente un punto di riferimento indiscutibile per l’hair fashion in città.

In seguito, innamorato della formazione professionale, entra a far parte del team internazionale di moda “tagliatiXilsuccesso”, grazie al quale si ritrova a girare per il mondo organizzando corsi di formazione, show e sfilate di successo.

Un traguardo raggiunto in una vita vissuta con le forbici in mano, creando e ricreando sia l’immagine che donne e uomini gli hanno affidato, sia il loro spirito, perché quando con un volto rinnovato ci si vede diversi e ci si piace, anche l’animo si rigenera.

La scalata verso il successo prosegue inarrestabile: nel mese di dicembre 2009, nuovo splendido look per il salone di Via Cosimo De Giorgi a Lecce e, dopo aver consolidato la propria leadership sul territorio leccese, nel 2014 riceve il premio “Eccellenza del territorio” come riconoscimento della sua intraprendenza imprenditoriale.

Nel 2015 una nuova sfida da affrontare l’apertura del secondo salone di bellezza a Brindisi nel Centro Commerciale Le Colonne.

Intraprendenza, costanza e passione lo portano alla fine del 2017 ad aprire il terzo salone di bellezza nel Centro Commerciale di Andria.

Gianni Sasso, insieme al gruppo di “tagliatiXilsuccesso”, ha rinsaldato la sua autorità in tema di moda sul territorio. La chiave del successo è che per ogni trattamento svolto nel salone viene riposta massima attenzione nell’igiene e nella cura del cliente a 360°.

I plus utilizzati in salone sono:

- Acqua osmotizzata;

- Kit personale "fresco di bucato";

- Spazzole disinfettate con metodo ultrasonico;

- Prodotti nichel sles - paraben free;

- Colorazione in crema PPD free con oro 24K.

Ti aspettiamo per un appuntamento con la bellezza, per viziarti e coccolarti con professionalità ed attenzione.

Tel. 0883.552060