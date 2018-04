Contenuti Suggeriti

Creatività, unicità ed estro sono le parole chiave che racchiudono il concept alla base del Kamawatch. L’orologio nasce nel 2015 e si ispira ai giocattoli degli anni ’80: vi ricordate le macchinine che cambiavano colore all’esposizione della luce solare?



A illustrarci il brand e le recenti evoluzioni ci pensa il papà di questa geniale idea creativa, l’andriese doc Raffaele Petruzzelli:

«Dopo una pausa di 5 anni a Rio de Janeiro come coordinatore e docente allo IED (Istituto Europeo di Design) e come designer per una nota azienda brasiliana di moda sono ritornato “alla base”. Assieme a Raffaele Capoferro, partner e co-CEO di Kamawatch, in questi 3 anni abbiamo lavorato duramente per apportare importanti miglioramenti al prodotto e comunicarlo al meglio.

Da luglio 2017 abbiamo aperto la nostra sede italiana, la prima si trova a Miami Beach dove risiede il mio socio. Raffaele Capoferro è un uomo di grande esperienza commerciale e si occupa di contatti con la distribuzione all’estero. In queste ultime settimane abbiamo chiuso contratti per la distribuzione negli Emirati Arabi, Libano, Malesia, Singapore e Korea. Il mercato risponde positivamente alle nostre proposte: riceviamo quotidianamente richieste di distributori interessati ai nostri orologi. Oltre 700 sono ad oggi gli store sparsi nel mondo. Numeri importanti che ci permettono di investire costantemente nell’ottimizzazione del brand, forti del prodotto unico ed affidabile.

La vera sfida resta il Bel Paese, un luogo fantastico dove però insistono delle piccole resistenze all’interno di un mercato saturo che ha bisogno di una scossa in termini di novità e creatività. Kamawatch è appunto una novità: un brevetto internazionale per il cambio colore. Kamawatch ha uno strato termosensibile speciale che è stato progettato per cambiare colore in modo naturale (temperatura dell’aria, temperatura corporea, esposizione raggi solari)».

Le novità. «A fine mese - prosegue Raffaele Petruzzelli - lanceremo le 2 nuove collezioni, sono molto felice perché sono frutto di un duro lavoro condiviso e realizzato con uno staff di grandi professionisti. Lanceremo la collezione CASTEL ispirata al nostro maniero federiciano unico per la sua caratteristica forma ottagonale e la collezione VINTAGE ispirata agli orologi rétro.

Nella città di Andria è possibile trovare il Kamawatch presso l'unico rivenditore autorizzato “Fatone Gioielli” in Corso Cavour. Fatone è prima di tutto un amico e poi una delle prime persone del settore che ha creduto nel progetto».

Disponibile anche on line su www.kamawatch.com