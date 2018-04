Contenuti Suggeriti

Abbiamo incontrato il pluripremiato pasticcere andriese Damiano Lorusso, reduce dalla conquista della medaglia d’argento ai Campionati Nazionali di cake design organizzati dalla FIGP, con una torta che ha reso omaggio al grande maestro Caruso. Damiano Lorusso, classe 1986, pasticcere per passione e per professione, ha sempre dato il meglio di sé in quest’ambito. Durante la sua giovanissima carriera ha partecipato anche al “Cake Airbrush Talent Show“ ottenendo un ottimo 1° posto; un 2° posto alle selezioni regionali di Cake Design, oltre ai tanti riconoscimenti ricevuti durante i corsi frequentati alla corte dei più grandi maestri pasticceri ed esperti del cake design.

Il pasticcere andriese, ora, dovrà affrontare una nuova e grande sfida con l’apertura del “Belle Epoque Nouvelle LAB” , la prima scuola di cake design nella Bat.

Abbiamo chiesto a Damiano come nasce l’idea di “Belle Epoque Nouvelle LAB”. «Questo nuovo laboratorio creativo è un regalo che faccio a me stesso, forte dell’esperienza acquisita in questi anni e della volontà di metterla a disposizione degli altri. Infatti, nella sala si potranno realizzare vere e proprie sculture golose da mangiare prima con gli occhi per poi soddisfare le papille gustative. Ho già avuto modo di sperimentare dei laboratori creativi che hanno visto il coinvolgimento di alcuni alunni delle scuole elementari andriesi e ho potuto constatare che l’attenzione e l’entusiasmo dei più piccoli alla materia è altissimo: mi sono quindi fatto stimolare anche da loro per intraprendere questa nuova avventura, con la consapevolezza che stiamo parlando di “arte creativa” che, si sa, forgia le menti».

Ben vengano, dunque, nuove occasioni per stimolare la creatività di adulti e piccini.

Progetti futuri: «Spero di continuare ad alimentare l’entusiasmo che caratterizza la mia professione attraverso la formazione continua che ho la fortuna di realizzare con i grandi maestri della pasticceria e del cake design. Tutto questo, sempre nell’ottica del miglioramento e nella volontà di voler condividere con gli altri i miei successi».

L’inaugurazione della scuola “Belle Epoque nouvelle LAB” si terrà giovedì 12 aprile alle ore 19.30 in via Romagna, 19. La scuola vedrà lo svolgimento di laboratori di creatività dolciaria rivolti ad adulti che vogliono coltivare, in modo professionale o per puro diletto, l’arte del cake design e corsi didattici per i più piccoli. Il luogo ben si presta per accogliere feste esclusive per bambini e non solo. Il locale, accogliente, è dotato di tutti i comfort ed è la valida alternativa alle ormai omologate feste di compleanno.

Il pasticcere Damiano ha ben pensato di proporre delle performance creative. Durante gli eventi, infatti, la torta per l’occasione sarà creata “dal vivo” e decorata con il coinvolgimento di tutti gli invitati. Armatevi di tanta estrosità, e lasciatevi guidare dalla vostra vena creativa per realizzare la vostra, esclusiva, opera d’arte tutta da mangiare! D’ora in poi sarà possibile nell’unico, vero, LAB adibito al divertimento e al cake design. Ciò che mancava, adesso c’è!