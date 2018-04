Contenuti Suggeriti

Un evento che ha riscosso un successo straordinario: lo scorso weekend la guru del beauty Elena Rossi, scelta come blogger ufficiale del Cosmoprof 2018, è stata ad Andria per due beauty days tra le mura profumate e affascinanti di "Pure", il negozio di cosmesi organica e fragranze d'autore inaugurato a dicembre in via Duca degli Abruzzi 34, divenuto già un punto di riferimento per tutte coloro che non vogliono "accontentarsi" del solito make up, ma ambiscono a prodotti biologici, certificati e che utilizzino i principi attivi della natura di alto livello.

A sancire la rilevanza di questo shop, dove profumi, aromi e olii si mescolano per esaltare la bellezza e l'armonia, Elena Rossi, fondatrice e amministratrice del blog e il gruppo Facebook “Vanity Space”, tra i più importanti del settore Beauty in Italia con più di 50.000 followers, dopo l'esperienza al Cosmoprof Worldwide Bologna 2018, ha scelto di venire nella nostra città, invitata dalla proprietaria di "Pure", Luciana Rella, per dedicare due giorni alle affezionate clienti, dispensando consigli di benessere ed estetica naturale.

Abbiamo rivolto alcune domande ad Elena e Luciana.

Elena, da dove nasce l'idea di un blog che in pochissimo tempo è diventato un caso nazionale?



«Sicuramente la passione per il naturale da quando sono piccola: la decisione di aprire il blog "Vanity Space" è stata una scelta dovuta, perché ho deciso di reinventarmi. Io arrivo da un settore completamente diverso, quello immobiliare, e ad un certo punto con la crisi del nostro Paese avevo davanti una scelta, quella di cambiare lavoro, e ho seguito la mia passione reinventandomi e seguendo tutto quello che ho sempre amato, l'ambiente e la natura».

Parliamo di cosmesi organica naturale, un settore ben specifico: perché proprio questa scelta?

«Il motto del momento è "Più natura e meno chimica": le persone sono diventate più consapevoli, desiderano scegliere prodotti più performanti, che rispettino la pelle e rispettino ovviamente il nostro benessere, l'ambiente in cui viviamo e anche gli animali. É tutta una scelta etica a 360°, la scelta dell'organico e del naturale, perché arriva da una consapevolezza: il consumatore si informa molto di più e quindi i claim pubblicitari non sono più il punto focale su cui le persone si fissano quando devono scegliere dei prodotti».

Rispetto alla cosmesi naturale ci sono dunque grandi benefici?

«Assolutamente sì, perché i prodotti che contengono al loro interno degli attivi naturali, gli attivi che ci regala la natura, sono molto più accettati dalla nostra pelle rispetto al silicone, al petrolato o a qualsiasi altra cosa di origine petrolchimica».

Luciana, e questa è l'idea che "Pure" vuole portare avanti e con cui è nata?

«Sì, infatti "Pure" è nata dall'idea di metter su un mondo beauty che rispetti i principi attivi naturali organici perché danno dei benefici incredibili. Ho delle clienti che si sono rapportate da poco al mondo della cosmesi organica e naturale e hanno riscontrato subito degli effetti altamente performanti: quindi "Pure" nasce proprio da questa esigenza e da questa nuova consapevolezza del mondo beauty».

Che cosa non può mancare nel beauty di una persona che "si vuole bene"?



Elena Rossi: «Assolutamente il detergente viso con tensioattivi ultra delicati naturali, che ci aiuti a rimuovere tutte quelle impurità che vanno depositarsi sul viso durante il giorno a causa dell'inquinamento, della polvere, del sebo, perché la detersione è il primo passo avere una pelle bella, una pelle sana, una pelle fresca. È inutile mettersi una crema senza prima aver fatto una giusta detersione».

Luciana Rella: «Non posso che essere d'accordo con Elena perché la detersione è l'ABC di una corretta beauty routine quotidiana».

Qual è il futuro del settore?

Elena Rossi: «É un futuro in costante crescita, perché la maggior consapevolezza delle persone sta portando far cambiare quelle che sono le regole del marketing: tra lo spendere meno e lo spendere meglio, I clienti oggi decidono di spendere meglio. Vogliono prodotti performanti, vogliono prodotti naturali, sono molto più attenti alla natura, all'ambiente in cui vivono, e soprattutto sono molto più attenti alla loro salute: quindi questo settore è in costante crescita e potrà dare a chi lo segue con passione delle grandissime soddisfazioni, come nel caso di Luciana e del negozio "Pure" di Andria».

Luciana Rella: «Infatti noi siamo in costante ricerca di nuovi brand di fascia luxury, perché io voglio esulare dal concetto che "green" debba essere solo equo e solidale. Un buon "green" è anche ricco di ricerca: abbiamo avuto delle aziende al Sana, il salone del bio, con brevetti farmaceutici su prodotti in cui hanno accostato materie prime e principi attivi naturali, di alta qualità, e una buona ricerca. Secondo me è questo il connubio giusto e c'è da lavorare tanto in questa direzione, ne sono convinta»

Un messaggio finale per le nostre lettrici?

«Trovare in ognuno di noi il nostro lato "Pure". Infatti la domanda che ci poniamo e che poniamo alle clienti che incontriamo è: “Quanto sei "Pure"?”».