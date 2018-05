AAA Cercasi cuoco? Come a Barletta nasce la “Borsa del lavoro” del Food

Contenuti Suggeriti

Emergenza lavoro, che non c’è. E paradosso del lavoro, che c’è ma non trova i lavoratori. E’ questa la situazione del settore food che, in Puglia, sta vivendo un momento di grande fermento. “Per sostenere, e consolidare, la crescita professionale della ristorazione dobbiamo sistematicamente dedicarci anche a far incontrare gli ottimi professionisti che prepariamo, con chi offre lavoro”, dice Vito Di Lernia presidente dell’Accademia di formazione, ricerca e sviluppo “La Fabbrica del Sapere”. Nel 2017 ci sono state oltre 1600 richieste di addetti della ristorazione alle quali l’Unione Regionale Cuochi Puglia non ha potuto dare risposta. Nel 2018 - prosegue Michele D’Agostino presidente Unione Cuochi Puglia - ce ne sono arrivate già circa 400”.

Nasce così l’idea di realizzare una sorta di “Borsa lavoro” del food passando dalle azioni, già avviate, di aiuto al collocamento degli allievi meritevoli ad una iniziativa sistematica de “La Fabbrica del Sapere” diBarletta. In che modo? Come iscriversi, come funzionerà e con che raggio di azione … sono gli ingredienti che verranno svelati venerdì 11 maggio. Dalle ore 9 fino alle 19, la sede dell’Accademia di Formazione - in via Cialdini n. 98 a Barletta – diventerà un “pensatoio” del food. Prestigiosissimi i relatori che interverranno alla presentazione, dalle ore 9 alle ore 13, con ingresso libero.

In contemporanea, alle ore 11, prenderà il via l’Open Day no stop con apertura al pubblico fino alle ore 19. Dedicato a chi vuole sperimentare, dal vero e non sul web o in tv, ci saranno lezioni di cucina gratuite con posti limitati, per le quali è indispensabile registrarsi via mail scrivendo a lafabbrica.delsapere@libero.it oppure telefonicamente allo 0883-348518. A scelta, ecco le cooking class gratuite dell’11 maggio:

ICE CREAM SHOW ore 11.00: il Maestro gelatiere svela i segreti del gelato all’Italiana (max 10 partecipanti). A seguire, a cura dell’UNIONE CUOCHI REGIONE PUGLIA:

COOKING CLASS PASTA CHE PASSIONE, Ore 13.00: pasta party, abbiniamo le salse giuste di mare e di terra (partecipazione senza prenotazione alla DEMO)

COOKING CLASS MENU GOURMET, Ore 15.00: un viaggio fra tecnica, colori, sapori e creatività (max 20 partecipanti)

COOKING CLASS MANI IN PASTA, Ore 17.00: per coppie, in postazioni con la guida del docente per “due cuori una cucina” (max 10 partecipanti).





IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’11 MAGGIO

Ore 9.00-19.00

La Fabbrica del Sapere

Accademia di Formazione, Ricerca e Sviluppo

Sala conferenze della sede di Barletta

Via Cialdini n. 98 - t. 0883-348518

Presenta VENERDI’ 11 MAGGIO 2018

La “Borsa lavoro” del food (ore 9-13)

Open Day (ore 11-19)

Un pensatoio per la buona accoglienza a tavola. Obiettivo? Orientare gli allievi, dopo i corsi di formazione, ed agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.

Ore 9.00 registrazione degli ospiti

Ore 9.30 – Saluto delle autorità

Ore 9.50 – Vito Di Lernia, presidente de “La Fabbrica del Sapere”: “La Scuola in cifre, fra formazione e attività professionale”

Ore 10.20 – Alessandro Ambrosi, presidente C.C.I.A.A.BARI e Confcommercio Bari: “La ristorazione, una fabbrica che produce anche il buon vivere”, presentazione dei dati di BAT, Bari e Puglia a confronto con il resto d’Italia

Ore 10.40 - Francesco Caizzi, presidente Federalberghi Puglia: “I tanti turismi in crescita, cosa chiedono i clienti in Puglia” con focus su trend e prospettive

Ore 11.00 – Michele D’Agostino, chef e presidente Unione Regionale Cuochi Puglia: “Il partenariato con “La Fabbrica del Sapere” per il job placement” (FIRMA DELL’ACCORDO)

Ore 11.30 – Franco Ricatti, ristorante Bacco a Barletta: “L’esperienza di chi ha fatto dell’accoglienza una impresa di eccellenza”

Ore 12.00 - Alfredo Folliero, presidente Unione Europea Pizzaioli tradizionali e ristoratori: “Competizione e professionalità, perché i corsi di qualifica e di aggiornamento professionali sono indispensabili”

Ore 12.30 – Interventi e domande del pubblico

Ore 13.00 – Termine dei lavori e rinfresco a cura degli allievi di Cucina

Moderatore: Antonella Millarte, giornalista professionista e food expert

LA PARTECIPAZIONE E’ APERTA AL PUBBLICO

PROGRAMMA OPEN DAY – Visitare, conoscere, fare un’esperienza nei nostri laboratori di cucina. Posti limitati, iscrizione via mail info@fabbricadelsapere.it.

NO STOP VISITE GUIDATE ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE “LA FABBRICA DEL SAPERE”

www.lafabbricadelsapere.it