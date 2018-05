Contenuti Suggeriti

“I bambini nascono con le ali e gli insegnanti insegnano loro a volare” questo è il motto che accompagna l’attività professionale che con passione e dedizione le educatrici dell’asilo “Primi Passi” svolgono da ormai 21 anni.



Nei giorni scorsi, nella sede di via Piero della Francesca n. 26, i bambini attentamente guidati e supportati dalle loro maestre sono stati protagonisti di un laboratorio dolciario tenuto dalla food blogger Annamaria Ieva alias Cicetta. Muniti di grembiuli, cappelli, mini mattarelli, i piccoli hanno messo le mani in pasta e hanno assemblato i dolci che poi Annamaria e le sue “cicettine” hanno infornato.

Un laboratorio dolciario che corona un più grande progetto portato avanti durante l’anno scolastico ovvero il “laboratorio di cucina”, finalizzato a stimolare creatività e attività sensoriali. Un percorso che ha entusiasmato i piccoli partecipanti e soddisfatto le loro educatrici.

L’atto del cucinare favorisce l’autonomia emotiva, lo sviluppo motorio, la conoscenza di sé, la socializzazione e lo sviluppo cognitivo. I bambini imparano divertendosi perché provano piacere nell’imitare gli altri e sperimentando la loro fantasia.

I biscotti, a forma di cuore, glassati e decorati saranno l’omaggio che i bambini, protagonisti di questo incontro speciale con Cicetta, doneranno alle loro mamme in occasione della festa della Mamma.

Questa è solo una delle tante attività a cui i bambini del “nido” hanno partecipato e tante altre ne sono in programma perché “Primi passi”, come tengono a specificare le insegnanti, non è un’area di parcheggio, ma è un luogo in cui i bambini vengono incoraggiati a fare attività tra le più disparate nell’ottica di una formazione stimolante e completa.

“Primi Passi” mette anche a disposizione i luoghi della sua ampia sede per organizzare feste a tema, feste di compleanno. D’estate si organizzano i soggiorni estivi per i bambini con età superiore ai 3 anni e poi ancora eventi culturali e ricreativi che completano la già variegata offerta educativa.

Nel video parla l’insegnante Mariarosa Sdolfo e Cicetta. Ps: il sottofondo della video intervista è affidato alle “piccole canaglie” che intanto si divertivano con la pasta frolla…