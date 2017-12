Sembra davvero di vivere in due città diverse con lo stesso nome: questo lo sfogo di un lettore che ci riporta l'ennesimo servizio fotografico del degrado e dell'incuria che ormai la fanno da padrone nel quartiere San Valentino.

In questo caso, però, la segnalazione ha un punto di amarezza in più per una circostanza "discriminatoria": il lettore, infatti, ha scattato nello stesso giorno le foto dei mucchi di erba tagliata e poi abbandonata sul ciglio della strada in periferia e, contemporaneamente, degli operai che mantengono in perfette condizioni il prato nuovo di zecca di Piazza Ss. Trinità. «Due pesi e due misure?», si chiede il lettore: «non paghiamo forse noi le stesse tasse? Non abbiamo noi diritto a vivere in un quartiere pulito, salubre, non invaso dalla spazzatura che viene portata qui da tutte le zone di Andria?».

Uno sfogo amaro, sicuramente, che attende risposte: ormai non si contano più le denunce dei cittadini che aspettano una vera, efficace riqualificazione del quartiere di San Valentino, non i proclami della politica, ma azioni concrete e a lungo termine.