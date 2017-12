Incidente nella notte sulla Andria-Trani, auto si ribalta contro una rotatoria

Un incidente si è verificato questa notte, intorno all'1, sulla s.p.1 Andria-Trani: per cause ancora da verificare, presumibilmente per una distrazione alla guida, una Fiat 500L ha terminato la sua corsa contro una delle rotatorie in direzione Trani, ribaltandosi.

Alla guida, una donna di circa 33 anni che è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e che avrebbe riportato lesioni non gravi, secondo quanto accertato presso l'Ospedale "Bonomo" dove è stata trasportata.

Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.