Ron ad Andria per Capodanno....ma è una bufala!

«Ci vediamo costretti a smentire ufficialmente la notizia di questo evento che vede Ron protagonista del concerto di Capodanno in Andria.

Purtroppo si tratta di un fake: l'unico impegno di Ron confermato per la sera del 31 Dicembre, è la partecipazione al Wind Capodanno In Musica».

Qualcuno si era forse illuso, complice un falso evento creato su Facebook, che Ron, dopo il successo riscosso nel concerto per la Festa patronale, potesse tornare nella nostra città per un nuovo spettacolo: invece la smentita arriva dalla pagina ufficiale dello stesso cantante, che smentisce categoricamente il fatto.

Una bufala per ridere, forse, ma che ha addirittura creato l'allarme nello staff del cantante: un'illusione per alcuni, che avevano sperato in un'animazione nuovamente "spettacolare" per il capodanno andriese e che dovranno emigrare in cerca di lidi più musicali per l'ultima notte dell'anno.