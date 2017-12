Bomba nella notte davanti ad un'abitazione in via Ettore Majorana

Una bomba è esplosa 30 minuti dopo la mezzanotte circa in via Ettore Majorana, scuotendo la tranquillità del quartiere alla periferia della città.

L'ordigno è stato fatto esplodere davanti ad un'abitazione ed avrebbe mandato in frantumi alcuni vetri e annerito la facciata della stessa.

Per fortuna sul luogo pare non transitavano veicoli e non c'erano persone altrimenti la conta dei danni avrebbe avuto esito più amaro.

Sul posto sono intervenuti gli uomini delle volanti del locale Commissariato di Polizia di Stato e da Bari sono giunti poliziotti della scientifica e del nucleo artificieri per i rilevamenti del caso. Si indaga ora sulla natura del gesto.