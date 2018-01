Anonimo soccorritore salva pensionato da malore

É accaduto questa mattina, presso la filiale della Credem in via Trani: mentre era in coda per ritirare la pensione, un anziano signore ha accusato un malore, un dolore al petto, nello sgomento generale. La fortuna, però, ha voluto che in quel momento si trovasse vicino a lui un anonimo soccorritore che, contemporaneamente alla chiamata al 118 degli operatori della Credem, ha iniziato a praticare le manovre di primo soccorso, salvando la vita all'anziano.

Quando sono arrivati gli operatori del 118, l'uomo si era parzialmente ripreso grazie al tempestivo intervento di questo "angelo" del soccorso.

Una storia andata a finire bene, che mette in luce l'importanza di acquisire, con corsi formativi, le pratiche essenziali per aiutare qualsiasi persona intorno a noi in caso di malore o incidente.