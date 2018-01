Torniamo a parlare di rifiuti abbandonati nelle zone periferiche della città. Le immagini collegate all’articolo risalgono a qualche giorno fa e ritraggono la triste distesa di rifiuti in via Lagnone Santa Croce: ai bordi delle strade e tra gli ulivi spicca la presenza di sacchetti di indifferenziato e oggetti vari abbandonati incautamente da cittadini incivili; in alcune zone si nota anche la presenza di rifiuti bruciati.

Un problema atavico, accentuatosi probabilmente con le festività appena trascorse. Plastica, carta, lattine di vernice, vetro, etc., materiale altamente inquinante e dannoso per la salute pubblica.

Sono foto che ritraggono situazioni identiche ad altre zone periferiche della città dove i cani randagi e i ratti trovano terreno fertile per il proliferare, ambienti malsani che, di fatto, impediscono il regolare andamento delle attività agricole su quei fondi rustici in prossimità con le strade provinciali e statali interessate dal fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti.

Un degrado dilagante voluto esclusivamente da alcuni nostri concittadini maleducati e menefreghisti che non hanno ancora realizzato quanto importante sia differenziare i rifiuti a prescindere dal mancato effettivo beneficio "economico" (se si considerano le tasse sui rifiuti non direttamente proporzionali agli ottimi risultati in termini di percentuali di differenziata ndr): raccogliere i rifiuti e differenziarli piuttosto che abbandonarli selvaggiamente contribuisce a garantire un ambiente più salubre alle prossime generazioni. Sia chiaro.

Le nuove telecamere e le foto trappole installate in luoghi ormai martoriati dalla pratica degradante, ci si auspica che continuino a "bastonare" gli incivili, poiché forse è l'unico deterrente alle pratiche poco ortodosse degli stessi.