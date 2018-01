Messa in sicurezza delle discariche, l'istanza di Andria ritenuta non ammissibile per finanziamento

Una pessima notizia per l'Amministrazione comunale e in generale per la comunità: il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle andriese, infatti, ha reso noto che la richiesta di fondi del Comune di Andria alla Regione Puglia per la messa in sicurezza della discarica di San Nicola La Guardia è stata ritenuta non ammissibile e pertanto non sarà finanziata.

Nella determinazione dirigenziale si legge infatti uno stralcio del verbale della commissione che ha esaminato le richieste: per quanto riguarda Andria, «la Commissione ritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale di cui al punto 2. dell'art. 2 dell'Avviso, per la seguente motivazione: 1) Per non conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e non coerenza con l'obiettivo specifico dell'Avviso, atteso che l'intervento proposto verte prevalentemente su "lavori di chiusura definitivo e ripristino ambientale come da progetto autorizzato" e pertanto non è riconducibile agli interventi di Messa in sicurezza di emergenza (MISE) e Prevenzione (MP) così come definiti nell'art. 200, comma 1, lettere m), i) del DLgS 152/2006, nonché nell'Allegato 3 alla Parte IV Titolo V del decreto. Sul punto la Commissione osserva che, ai sensi della definizione di legge, sono riconducibili alla tipologia A unicamente gli interventi da porre in essere in condizioni di emergenza, con immediatezza o a breve termine, "in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente". La Commissione evidenzia che l'atto di approvazione del progetto di fattibilità dell'organo competente (Giunta comunale) ha espressamente per oggetto l'approvazione della sola FASE 2 ("Interventi di chiusura impianto e prevenzione rischi da inquinamento") e non della FASE 1 ("messa in sicurezza") e che gli interventi indicati nelle FASE 1 non sono oggetto della richiesta di finanziamento in trattazione. La Commissione osserva inoltre a margine che lo studio di fattibIlità approvato non verte sulle misure di messa in sicurezza di emergenza strettamente contenute nell'elencazione puntuale di cui all'Ordinanza Sindacale n.417 dell'08/09/2017».

Insomma, un "pasticcio" burocratico che ha potenziali ripercussioni terribili: il Movimento 5 Stelle si chiede ora con quali fondi il Comune intende operare sulla Discarica, considerato che i 200mila euro del primo finanziamento annunciato a dicembre bastano solo per i primi interventi urgenti. Quanto tempo dovrà ora passare per ripristinare lo stato dei luoghi a San Nicola La Guardia? Il Movimento ha evidenziato la scarsa attenzione nel compilare le domande di finanziamento, mentre la discarica rimane lì, in una specie di limbo dove nessuno vede ma tutti patiscono.