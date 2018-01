«Molte, tante cose deve meditare e contenere un cuore di donna».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Comitato Progetto Uomo a firma di Mariangela PETRUZZELLI - Vicepresidente C.P.U. e Responsabile progetto formativo “BIMBO AL CENTRO” e Mimmo QUATELA – Presidente C.P.U..

«L’esercizio della custodia segreta di ogni piccolo gesto colto nella vita quotidiana - scrivono - non può lasciare il tempo che trova. Ogni parola è un piccolo seme che germoglia in un animo sensibile. Tutto torna, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma… quindi quale culla migliore se non quella piena di premure di una madre con il proprio figlio?

Ecco la chiave di volta di ogni umano rovello… se solo si riuscisse a comprendere a pieno quale delicato equilibrio c’è in una donna che con coraggio porta avanti una gravidanza e poi sostiene il suo piccolo nella crescita e lo accompagna finché i suoi occhi hanno luce, sarebbe semplice prendere esempio e spunto per la risoluzione di ogni universale conflitto.

Meditiamo, riflettiamo e prima ancora ascoltiamo con coscienza il mondo che vediamo.

Il Comitato Progetto Uomo Onlus, da anni, ascolta la voce dei più piccini: la voce dei futuri uomini e quella delle loro sagge madri. Accogliamo con amicizia ogni gestante e madre in difficoltà distribuendo oltre che alimenti, prodotti d’igiene e abbigliamento, soprattutto cultura; mensilmente, nei nostri 4 centri, dei professionisti tengono delle conversazioni formative con tutte le mamme del territorio, aiutandole a vivere con più serenità il passaggio cruciale che stanno vivendo.

Contattateci - insistono - presso le nostre sedi o sulle nostre pagine Facebook “Comitato Progetto Uomo” Andria, Barletta, Bisceglie, Trani, per conoscere il ricco programma di appuntamenti».

Eccone un breve assaggio….

Andria, Via Cinzio Violante (zona Verdi) presso parrocchia Cuore Immacolato di Maria dalle ore 10.00

Venerdì 19 gennaio: FIGLI PER CASO E FIGLI VOLUTI conduce dott. Michele Fattibene

Giovedì 1 febbraio: MERENDA SANA IN VITA SANA conduce dott.ssa Vanna Simone

Giovedì 1 marzo: MASSAGGIO NEONATALE conduce dott.ssa M. Rosaria Antolini

Barletta, via delle Querce, 7 (zona Barberini) presso la parrocchia San Giovanni Apostolo dalle ore 10.00

Sabato 13 gennaio, Sabato 10 febbraio, Sabato 17 marzo, gruppo d’ascolto e mutuo aiuto guidato dalla dott.ssa Grazia Lacavalla (psicologa).

Bisceglie, Via Papa S. Pio X, 5 (zona Cittadella) dalle ore 10.00

Martedì 16 gennaio: UN GENITORE QUASI PERFETTO dott.ssa Margherita Gramegna

Martedì 6 febbraio: CHIAMATI ALLA VITA E ALL’AMORE dott.ssa Rosanna Misino

Martedì 6 marzo: MADRE E FIGLIO: ARMONIA D’INSIEME, conduce dott.ssa Grazia Lacavalla

Trani, Via E. De Nicola 3/D (zona Pozzopiano) presso Associazione Trani Soccorso dalle ore 10.00

Lunedi 8 gennaio: DENTI SANI E BOCCA SANA, conduce dott. Fabio Dell’Olio

Lunedì 12 febbraio: AUTOSTIMA NEL DOPO PARTO, conduce dott.ssa Grazia Lacavalla

Lunedi 12 marzo: MADRE E FIGLIO: ARMONIA D’INSIEME, conduce dott.ssa Grazia Lacavalla

L’attività formativa “Bimbo al centro”, che si svolge mensilmente, è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, poiché il nostro messaggio universale di sostegno alla vita non conosce vincoli e limiti.