Aule fredde allo Scientifico, da oggi una classe al giorno rimane a casa

È passato quasi un mese dalle manifestazioni e dalle promesse: parliamo del problema del riscaldamento delle aule del Liceo Scientifico, denunciato già da dicembre e ancora senza soluzione.

Gli studenti del "Nuzzi" già lo scorso 20 dicembre erano scesi per le strade di Andria, ("Senza soldi o senza dignità?", "Al freddo non ci stiamo") e canti per denunciare la situazione paradossale in cui sono costretti a vivere da tempo: l'obiettivo era quello di sollecitare l'amministrazione provinciale Barletta-Andria-Trani e il sindaco Nicola Giorgino a completare i lavori di ampliamento dell'edificio di via Cinzio Violante oltre ai lavori di allacciamento della rete elettrica, idrica e il riscaldamento.



Lo stesso Giorgino nei giorni precedenti aveva attribuito il ritardo degli interventi richiesti per l’adeguamento ed il relativo completamento delle opere previste prevalentemente ad una serie di problemi legati alla modalità di esecuzione dei lavori e aveva ribadito la ferma volontà «a porre in essere ogni utile iniziativa di indirizzo tesa alla rapida risoluzione delle problematiche tecniche sopraggiunte al fine di garantire il legittimo diritto allo studio degli studenti e di consentire il regolare svolgimento delle lezioni»: ad oggi, però, la soluzione pare lontana e il Preside del Liceo ha disposto, a partire dalla data odierna, che le classi non possano essere più utilizzate a causa del freddo e che quindi le classi, a turno, dovranno rimanere un giorno alla settimana a casa.

Nell'avviso diramato ad alunni e genitori si legge infatti che «dalla data di giovedì 11 Gennaio le condizioni meteo si stabilizzeranno alle temperature più consone per il periodo dell’anno. Pertanto le otto aule (dalla n° 28 alla n° 35) del nuovo edificio non potranno più essere utilizzate, come in questi primi giorni, con orario ridotto fino a quando l’impianto di riscaldamento già esistente, non sarà collegato alla rete del gas. In questo periodo otto classi (tranne le quinte) a turno giornalmente non verranno a scuola».

Avrà mai fine questa situazione? Verranno mai mantenute le promesse che ritardano la consegna dei lavori da ben 862 giorni, come riporta il contatore in homepage sul sito della scuola?