Topi scorrazzano in via Barletta Copyright: AndriaLive

Topi scorrazzano in via Barletta Copyright: AndriaLive

Topi scorrazzano in via Barletta Copyright: AndriaLive

Ci risiamo: ci sono giunte foto, purtroppo eloquenti, che testimoniano come i topi stiano nuovamente proliferando, tanto da aver disgustato e spaventato alcuni concittadini che se li sono ritrovati ieri per strada, in via Barletta. Uno morto, altri vivi liberi di scorrazzare sul marciapiedi: non si parla di un singolo esemplare, ma di diversi animaletti che si muovono verso il centro città.

Già durante la scorsa estate avevamo riportato numerosissime segnalazioni di visite "non gradite", non solo di topi, ma di famiglie di blatte, di deiezioni canine ovunque, insomma di una situazione igienico-sanitaria vicina al limite. Molti cittadini non sono ancora tranquilli e chiedono maggior attenzione per la salvaguardia dell’igiene urbana.

Infatti, "normalmente", questo problema si presenta con maggior frequenza in estate o comunque nei mesi caldi: se invece i topi si avvicinano alla città abitata anche nei mesi freddi come questi, che cosa dobbiamo temere per il prossimo solleone?

Urge mettere in atto una adeguata politica ambientale, di prevenzione e poi di cura, per evitare l'eccessivo proliferare di animali poco graditi.