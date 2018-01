Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 30enne andriese

La Polizia di Stato ha dato esecuzione, nella giornata di ieri, ad Andria, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di I. D., andriese classe 1987, in aggravamento della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

I poliziotti del locale Commissariato di P.S. hanno eseguito il provvedimento nei confronti dell’uomo che, nei giorni scorsi, era stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; durante un controllo di polizia era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, celati all’interno della propria abitazione.

Dopo gli accertamenti di rito il 30enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.