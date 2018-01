A fuoco nella notte un'auto in via Annunziata Copyright: n.c.

Un'autovettura Citroen è andata a fuoco la notte scorsa in via Annunziata. Era posteggiata sul lato della carreggiata. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo e hanno danneggiato lievemente la facciata di un'abitazione sotto la quale era parcheggiata l'auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia per effettuare i rilievi ed avviare le indagini. Dai primi accertamenti si escluderebbe l'ipotesi dolosa. Non si sarebbe trattato dunque di un atto vandalico o di un gesto imputabile alla microcriminalità. Cause accidentali, probabilmente un cortocircuito avrebbe mandato in fiamme l'auto.



Fortunatamente nel rogo non sono state coinvolte persone.