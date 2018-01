Furti, rapine, droga: la classifica nazionale dei crimini a confronto con i dati della Bat

Tra i tanti temi che interessano la nostra attualità, uno dei più sentiti è la sicurezza: è interessante quindi rilevare, grazie al recente aggiornamento dei dati da parte dell’Istat, come si sia "piazzata" la nostra provincia nella mappa, realizzata dal Sole 24 ore, di quei reati che creano maggiore allarme sociale: furti e rapine in generale, con un focus su quelli compiuti all’interno delle abitazioni, e reati legati alla droga.

I dati sono aggiornati al 2016 e fanno riferimento alle persone denunciate, arrestate o fermate dalle forze dell’ordine per i crimini in questione: il tasso di denunce e arresti è rapportato per ogni 10mila abitanti.

Cosa accade nella Bat dunque? Per quanto attiene i furti in generale, il tasso di denunce e arresti è di 13,27 ogni 10mila abitanti, contro per esempio i 12,45 di Bari e i 17,79 di Foggia, per citare le province viciniori, e dunque siamo nella "media" pugliese; per i furti in abitazione, il tasso è di 0,94, meno di tutte le province pugliesi (il massimo è raggiunto da Foggia con 2,16 denunce e arresti ogni 10mila abitanti); ancora, un tasso di 2,80 rapine e 0.07 rapine in abitazione, sempre in linea con la media regionale. Marchiamo male, invece (o bene, a seconda di come si voglia osservare il fenomeno) sui reati per droga: il tasso di denunce e arresti è di 12.64 ogni 10mila abitanti. Guardando la mappa nel complesso nazionale, è possibile verificare facilmente il comportamento della Bat: più il colore di un territorio vira dal giallo al rosso, maggiore è il numero di persone denunciate o arrestate, e nel nostro caso le colorazioni sono tutte abbastanza "calde".

Ciò detto, va esplicitato un ulteriore dato importante: non necessariamente il territorio in cui si commette un reato e quello nel quale ci si vede mettere le manette ai polsi debbono coincidere necessariamente, cioè non sempre il numero di denunce e arresti corrisponde esattamente alla percezione di quanto la criminalità incida sulla nostra vita, anzi, a volte è proprio il contrario. Quanti lettori non hanno denunciato il furto di un'auto o in abitazione per non "avere altri problemi"?

Forse, tanto per fare un esempio, se davvero venissero terminati i lavori per la nuova Questura ad Andria e arrivassero i rinforzi alle Forze dell'ordine promessi, si potrebbe mantenere con più fermezza il controllo del territorio. Ma questa è un'altra storia.