Riunione tecnica di coordinamento tra Forze dell'Ordine e Comitato prov.le per la sicurezza

Nelle giornate di ieri ed oggi si sono riuniti presso il Palazzo del Governo di Barletta i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine di Bari e Foggia rispettivamente per una riunione tecnica di coordinamento ed una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presiedute dal Prefetto di Barletta Andria Trani Maria Antonietta Cerniglia.

Nella riunione tecnica di ieri, cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine di Bari, sono state in particolare esaminate le preliminari misure da adottare per il regolare svolgimento delle cerimonie di insediamento dell’Arcivescovo di Trani - Barletta - Bisceglie, in programma nei prossimi giorni a Trani e Barletta, al fine di assicurare l’ottimale attuazione del sistema di sicurezza previsto dalle recenti direttive in materia.

La seduta odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine di Foggia e cui hanno partecipato anche i Sindaci di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, ha riguardato la ricognizione e la mirata valutazione dei dispositivi di sicurezza in atto nel territorio ofantino, che saranno appositamente potenziati, in conformità agli auspici rappresentati dagli amministratori locali, in modo da garantire l’intensificazione dei servizi coordinati su quel territorio.