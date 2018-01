Omicidio in viale Ausonia

Petizione per il riscaldamento nelle aule nuove dello Scientifico, oltre 1000 le firme raccolte

Attualità

I genitori sono pronti a scendere in piazza se le Istituzioni provinciali non dimostreranno di interessarsi alla questione, senza trincerarsi nel silenzio, per evitare che i propri figli perdano altre preziose ore di lezione