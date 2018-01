Controlli a tappeto dei Carabinieri, intensificati i servizi di prevenzione e repressione

La scorsa serata, anche a seguito dei gravi episodi delittuosi verificatisi nel Comune di Andria, la locale Compagnia dei Carabinieri ha intensificato i servizi di prevenzione e repressione dei reati, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza per i cittadini.

Ieri sera, 20 sono stati i militari che si sono aggiunti ai consueti servizi serali; 51 persone e 35 autovetture controllate e 20 contravvenzioni al C.d.S. elevate, 19 i detenuti domiciliari sottoposti a ispezione.

Sul fronte dell’attività repressiva tre persone sono state arrestate. Due pregiudicati di Andria, un uomo ed una donna, sono stati arrestati in esecuzione ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria, dovendo espiare la pena di anni tre di reclusione ciascuno, poiché condannati per spaccio e detenzione di stupefacenti. Gli stessi, rintracciati presso le loro abitazioni, sono stati arrestati dai militari della Stazione Carabinieri e dell’Aliquota Operativa di Compagnia, per poi essere associati presso la Casa Circondariale di Trani (BT).

I militari dell’Aliquota Radiomobile, invece, hanno arrestato in flagranza di reato, nel corso di un mirato servizio svolto all’interno della Villa Comunale, D.D., 40enne pregiudicato barlettano, notato mentre cedeva una dose di hashish ad un tossicodipendente. Bloccato nell’immediatezza, i militari sequestravano ulteriori 5 grammi della medesima sostanza, occultata all’interno dei vestiti. Lo stesso, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’assuntore è stato invece segnalato alla Prefettura.

I capillari controlli eseguiti con le gazzelle nel centro urbano e nei vicoli del centro storico, inoltre, hanno consentito di individuare ben 10 persone sorprese nell’atto di consumare o detenere modici quantitativi di sostanze stupefacenti, tutte segnalate alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani quali assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 20 grammi di droga, tra marijuana, hashish ed cocaina.