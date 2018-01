​Omicidio viale Ausonia, in azione killer professionisti

Killer professionisti arrivati da fuori città, due o forse tre. Sono loro ad aver agito, ieri intorno alle 13, in viale Ausonia, e freddato il 45enne Vito Di Biase (sorvegliato speciale) a colpi di fucile a pompa sotto casa. Il tutto in modo molto rapido e senza lasciare scampo alla vittima designata.

Di Biase, originario del Potentino, aveva lasciato il carcere da pochi giorni ed era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Ieri mattina era tornato a casa dopo essere stato in tribunale con i carabinieri; altri militari avevano riaccompagnato a casa il figlio dopo un patteggiamento.

I killer, dunque, hanno studiato in maniera precisa la situazione in viale Ausonia prima di agire, non è escluso con l'aiuto di un basista. Al momento della sparatoria Di Biase era con un amico, che si è allontanato in tutta fretta per scampare ai colpi di fucile a pompa sparati in contemporanea. Tuttavia la portata dell'esecuzione appare sproporzionata rispetto al basso calibro criminale di Di Biase.

L'autopsia sarà eseguita giovedì dal medico legale Biagio Solarino.