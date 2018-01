Cede l'asfalto in via XX Settembre: cade giù la volta di una vecchia condotta di fogna bianca Copyright: n.c.

Sprofonda l'asfalto in via XX Settembre agevolato dalle infiltrazioni della pioggia dei gironi scorsi. Ad angolo con vicolo S. Mauro cede la volta di una vecchia condotta di fogna bianca non più funzionante.

La stessa, con molta probabilità, serviva al vicolo adiacente. Nella giornata di ieri gli operatori della Multiservice hanno lavorato al riempimento della cavità al fine di mettere in sicurezza il tratto interessato e asfaltare poi il manto stradale danneggiato.

Si continuerà a lavorare anche nella giornata odierna per ripristinare celermente il tratto di viabilità interessato.