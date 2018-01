Cede ringhiera del balcone, precipita una 70enne. Ricoverata al “Bonomo”

Un volo di 6 metri dal balcone di casa mentre era intenta a stendere i panni. Scioccante incidente questa mattina a Margherita di Savoia, in via seconda Regina, occorso a una donna di 70 anni, che ha riportato per fortuna solo un trauma cranico ed è stata trasferita all'ospedale Bonomo di Andria dagli operatori locali del 118.

La donna non è in pericolo di vita. Fortunatamente la ringhiera non è caduta in strada, dove avrebbe potuto colpire sia la vittima della caduta che altri passanti, ma è rimasta incastrata tra il palo della illuminazione pubblica e il balcone del primo piano della palazzina. Sul posto Carabinieri e Polizia locale.