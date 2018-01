Il Tar accoglie il ricorso del Comune di Minervino contro la discarica e sospende l'autorizzazione

Con ordinanza del Tribunale Ammministrativo Regionale della Puglia del 24/01/2018, è stata disposta la sospensione degli atti impugnati dal Comune di Murge inerenti la determinazione provinciale di autorizzazione della discarica Bleu in contrada Tufarelle e i relativi pareri positivi espressi in sede di conferenza di servizi dagli enti preposti.

La decisione arriva in seguito all'istanza presentata dall'Amministrazione Comunale che attraverso il proprio legale incaricato ha inteso ricorrere presso il TAR per evitare la realizzazione della discarica di rifiuti speciali sul territorio di Minervino. Dallo stesso atto si apprende che è stata fissata la Camera di Consiglio in data 7 febbraio in cui il tribunale esaminerà in maniera congiunta i ricorsi presentati dai Comuni di Minervino e Canosa, afferenti la stessa questione.

Un primo segnale che fa ben sperare sull'esito a favore delle popolazioni locali che in varie manifestazioni hanno espresso la contrarietà a questo progetto, e che dopo la doccia fredda del ricorso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ora attendono con ansia la pronuncia del Giudice su questa delicata vicenda.