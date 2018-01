Misure cautelari a pluripregiudicato e oltre 20 soggetti controllati dalla Polizia di Stato

Gli Agenti della Polizia di Stato di Andria, durante lo scorso pomeriggio, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Bari, sottoponendo a controllo numerose autovetture e identificando oltre cinquanta persone.

Sono stati controllati oltre 20 soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari e Sorveglianza Speciale di P.S.

A seguito dei controlli eseguiti, due Sorvegliati Speciali di P.S., di 25 e di 50 anni, sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per la violazione delle prescrizioni, atteso che uno dei due non è stato rintracciato presso la propria abitazione e l’altro è stato identificato all’interno di una sala giochi.

Inoltre, è stata data esecuzione alla misura cautelare in carcere a carico di un altro pluri-pregiudicato di 47 anni, emesso in data 26.01.2018 dal G.I.P. del Tribunale di Trani dr.ssa Rossella Volpe.

L’aggravamento scaturisce dall’attività intensificazione dei controlli domiciliari ai soggetti sottoposti a misure cautelari non detentive e misure di prevenzione. Infatti nei giorni scorsi, l’equipaggio in servizio di volante nell’effettuare il controllo domiciliare all’uomo, ha notato la presenza nella parte posteriore dell’abitazione di una autovettura che si allontanava, mentre il sottoposto si affrettava a rientrare in casa.

Pertanto, gli operatori hanno proceduto immediatamente al controllo del conducente dell’autovettura, che è stata bloccata in Contrada Montefaraone. A bordo è stato identificato il conducente, soggetto gravato da diversi precedenti di Polizia e precedenti penali.

La conseguente segnalazione all’A.G. competente, per la violazione delle prescrizioni inerenti la misura cautelare in atto, ha portato all’emissione del provvedimento di aggravamento.