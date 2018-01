Caporalato ad Andria, la Procura di Trani chiede il processo per sei

Sono sei le persone che potrebbero finire a processo con l’accusa di aver gestito la rete dello sfruttamento del lavoro agricolo nella Bat, dove arrivavano soprattutto braccianti del Tarantino reclutati attraverso un’agenzia interinale di Noicattaro. Per loro la Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio e sarà il gup del Tribunale ora a dover decidere. L'inchiesta partì dalla morte di una bracciante di San Giorgio Ionico, la 49enne Paola Clemente, avvenuta mentre la donna raccoglieva l’uva nelle campagne di Andria il 13 luglio 2015. Le indagini hanno escluso l’iniziale ipotesi di omicidio colposo (la donna morì d’infarto), ma accertato lo sfruttamento del lavoro. Le sei persone per le quali ora il pm chiede il processo devono rispondere, a vario titolo, di concorso aggravato e continuato in intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e concorso in truffa aggravata e continuata. Si tratta di Pietro Bello, direttore dell’agenzia Infor Group che reclutava i braccianti; Gianpietro Marinaro e Oronzo Catacchio, che gestivano l’agenzia che stipulava i contratti con i braccianti; Ciro Grassi e Giovanna Marinaro, che reclutavano la manodopera nel territorio tarantino per mandarla nella Bat (usando come mezzi di trasporto i bus dell’azienda di cui era titolare Grassi); Maria Lucia Marinaro, moglie di Grassi. Quest’ultima risponde soltanto del reato di truffa aggravata e continuata in relazione al fatto di risultare contrattualizzata con la Infor Group, ma di non aver mai lavorato per la stessa e di aver intascato indennità di disoccupazione e maternità non dovute.

I braccianti, reclutati attraverso la Infor Group, secondo la Procura, lavoravano "in condizioni di sfruttamento, mediante minaccia e intimidazione, anche implicita, consistite nella prospettazione ai lavoratori di non essere reclutati e quindi 'portati' al lavoro in caso di ribellione e non accettazione delle condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei medesimi, dipendente dalla scarsa offerta di lavoro alternativo e dalla circostanza di essere molti dei braccianti reclutati, in prevalenza donne, unica fonte di reddito familiare". La guardia di finanza di Trani ha accertato che i braccianti, compresa Paola Clemente, venivano sottopagati, con relativa omissione del versamento dei contributi previdenziali. Nelle buste paga dei lavoratori assunti attraverso la Infor Group –secondo quanto ancora contestato dalla Procura – “viene sistematicamente e consapevolmente omessa la contrattualizzazione di alcune giornate di lavoro realmente effettuate dai braccianti-operai”. Il risultato è che la paga oraria sulla carta risultava di 7,5 euro lordi, mentre quella effettiva era di 4-5 euro; e non è mai stata corrisposta l’indennità di viaggio (dal Tarantino fino alle aziende della Bat). Complessivamente, nel periodo tra giugno e settembre 2015, i braccianti reclutati dalla Infor Group sono stati 7524 “omettendo la contrattualizzazione e contabilizzazione di 943 giornate di lavoro, rispetto alle quali è omesso il versamento all’Inps dei correlativi oneri previdenziali e quindi – conclude la Procura - effettuate ‘a nero’”.