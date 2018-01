Furto del trasformatore dalla cabina Enel in c.da San Francesco

Ancora nuove denunce relative ai furti di trasformatori dalle cabine di energia elettrica disseminati per le vie di campagna.

L’ultimo, in ordine di tempo, è quello avvenuto ieri in contrada San Francesco che ha causato il black out dell'energia elettrica nella zona.

Un disagio che, come in altre circostanze già ribadito, agevola i furti nelle ville dove i sistemi di allarme vanno fuori uso lasciando campo libero ai ladri.

Il furto di un trasformatore dalla cabina Enel è innanzitutto un danno ingente per la stessa ditta proprietaria del servizio che è costretta, da protocollo, ad avviare la bonifica del suolo poiché, a seguito dello scassinamento della struttura e del furto dei rami presenti all’interno della cabina del trasformatore, vi è il riversamento di liquidi inquinanti. Una volta bonificata l’area, la ditta provvede ad installare un nuovo trasformatore e a ripristinare il servizio per un costo ingente che generalmente si aggira attorno a 10mila euro.

L'Enel, dal canto suo, solitamente si attiva per riattivare il servizio nel minor tempo possibile, ma resta pur sempre un tempo troppo lungo se si pensa a coloro che risiedono in campagna, a chi lavora ed ha bisognod i energia elettrica e, come già detto, alla sicurezza pubblica.

I malviventi agiscono solitamente di notte: rubare i trasformatori dalle cabine elettriche poste lungo i viali di campagna poiché poco controllati, a tal proposito i contadini della zona richiamano all'attenzione tutte le forze dell'ordine affinché, soprattutto in questo periodo possano prestare una maggior attività di controllo nelle zone di campagna dove, purtroppo, il problema non è solo il furto di olive (considerata la stagione).

Si chiede una maggior attenzione da parte delle istituzioni e di tutti i cittadini che hanno il compito di denunciare i malviventi all'opera affinché non si debba intervenire puntualmente per riparare il danno, piuttosto sarebbe auspicabile prevenirlo.