Tentarono di uccidere un bodyguard coratino, condannati in quattro

Più volte aveva impedito a tre persone di entrare in discoteca per spacciare: per questo fu colpito a bruciapelo tre colpi di pistola, con il chiaro intento di uccidere.



Il fatto avvenne il 12 luglio 2016 nei pressi di una discoteca di Bisceglie ma nei giorni scorsi sono state emesse le condanne per il tentato omicidio di Sabino Caccavo. Il bodyguard, oggi 42enne, è un andriese che risiede a Corato.

Il gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, ha condannato (con il rito abbreviato) a 9 anni e 4 mesi Nicola De Vincenzo e a 8 Giosuè Caterino, mentre ha assolto (per non aver commesso il fatto) Paolo De Gennaro.

I tre uomini erano stati arrestati il mese successivo all’agguato insieme a Mauro Leuci, che è già stato condannato a 14 anni con il rito ordinario. De Gennaro venne scarcerato qualche giorno dopo dal gip perché non avrebbe preso parte all’agguato. La Procura di Trani, oltre al tentato omicidio, ha contestato agli imputati lo spaccio di stupefacenti e la detenzione illegale di arma da fuoco.

Il fatto

Il tentato omicidio di Caccavo si verificò al culmine di un litigio all'ingresso del locale. I quattro lo avrebbero attirato in un luogo appartato, sparandogli a bruciapelo. I tre colpi di pistola calibro 9 raggiunsero l’uomo all’inguine, al fianco e all’emitorace sinistro provocandogli una perforazione intestinale con diverse lesioni al fegato e al rene. Il buttafuori si salvò per miracolo grazie ai soccorsi.