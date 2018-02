Dati allarmanti sui tumori, nella Bat alta incidenza di patologie al fegato

Al via ieri il tour di presentazione dell'accordo di legislatura per migliorare la presa in carico e cura dei pazienti oncologici che ha stilato un'agenda per i prossimi 5 anni fissando 15 punti per migliorare l'assistenza