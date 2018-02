Valigia sospetta sul marciapiede in via Pellegrino Rossi

Una valigia sospetta è stata rinvenuta in via Pellegrino Rossi, ad angolo con via Bandiera e Moro, questo pomeriggio.

Sul posto sono i Carabinieri e una volante della Polizia Locale che hanno chiuso al traffico veicolare la zona.



Accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri sul rinvenimento della "24 ore", di colore nero con i profili in acciaio, abbandonata. Sul posto, per le verifiche del caso e per accertare che non si tratti di un ordigno, sono al lavoro gli artificieri della polizia che hanno fatto brillare l'oggetto sospetto. L’area in cui è stata trovata la valigia , lontana da qualunque obiettivo ritenuto sensibile, è stata comunque isolata per evitare eventuali rischi per l’incolumità dei passanti.



Per fortuna nulla di rilevante a seguito dell'operazione degli artificieri. L'oggetto potrebbe essere stato lasciato lì per caso da qualche passante che voleva disfarsene oppure potrebbe essere stato abbandonato da qualche ladro a seguito di uno scippo o di una rapina.

Le operazioni di verifica, iniziate circa alle ore 15.30 si sono concluse attorno alle ore 17.40.