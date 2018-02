La ronda dei Volontari Federiciani, guidata dal Responsabile Prof. Francesco Martiradonna, durante un controllo in alcune zone del territorio, martedì 13 febbraio, ha rinvenuto delle auto carbonizzate in alcune Contrade dell’agro cittadino.

In particolare una Ford Fusion diesel è stata rinvenuta, in Contrada Abbondanza, col motore diesel asportato e incendiata. Il fuoco ha anche bruciato le chiome di molti degli alberi circostanti. Altre due auto, una in Contrada Ponticello di Femminamorta e l’altra in Contrada Pontalfelli, sono state rinvenute dai Volontari Federiciani, entrambe “cannibalizzate”.

Inoltre, sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura, alcuni dei quali riciclabili: in particolare durante il percorso di ronda sulla via Vecchia Spinazzola hanno segnalato che in alcuni punti, in direzione Bosco di San Agostino, alcuni tralicci di filo sono stati abbassati, presumibilmente per privarli del rame.