Come risaputo, i semafori sono installati dal comune per dare un ordine al traffico, renderlo più fluido ed ordinato e ridurre al minimo il rischio di incidenti stradali. La situazione cambia per l'incrocio tra viale Pietro Nenni e via Pietro I Normanno dove si verificano spesso dei tamponamenti tra autoveicoli di diverse dimensioni e il traffico resta caotico e persistente nonostante i semafori in attività.

Per quanto riguarda questo incrocio, i semafori svolgono un compito opposto a quello per il quale sono stati ideati: infatti, quando questi sono spenti, il traffico è molto scorrevole ed ordinato, a volte quasi assente anche nelle ore di punta del mattino e della sera. Purtroppo, anche con i semafori spenti, si verificano incidenti stradali, per fortuna di minima rilevanza. Molti tra i residenti della zona vorrebbero spenti i semafori che comunque in questo incrocio non dimostrano una vera utilità. Preferirebbero, invece, che si costruisse una rotatoria e diverse volte hanno stilato una lista contenente le firme di tutti coloro che sono a favore di quest'ultima soluzione per cercare di far giungere il loro appello a chi di competenza.

Le code di auto che occupano le quattro strade che sfociano nell'incrocio, oltre ad essere lunghe e rumorose, sono anche molto nocive per la salute dei residenti di queste zone e dei lavoratori che esercitano la loro professione in locali che si affacciano sulle strade circostanti l'incrocio a causa dello smog prodotto dalle auto ferme ma in moto. La qualità dell'aria in questo quartiere risulta essere molto inquinata per via dei gas di scarico delle auto e degli autocarri che proseguono per queste strade e questa situazione infastidisce i molti residenti e commercianti di queste zone, come per esempio il proprietario di un negozio ortofrutticolo, prossimo all'incrocio, stanco di dover svolgere il suo lavoro sommerso dall'inquinamento acustico e ambientale della zona. A questo si aggiunge che l'inquinamento raggiunge la vicina scuola dell'infanzia, situata proprio su via Pietro I Normanno, con tutte le conseguenze negative sulla salute perfino di bambini molto piccoli.

Da residente della zona, quale sono, stanca di dover respirare aria molto inquinata e di dover studiare, leggere o riposare con il baccano prodotto dai segnalatori acustici delle auto, rivolgo il mio messaggio a chi di competenza perchè possa fare qualcosa per migliorare la qualità di vita in questa zona e chissà rendere felice la maggior parte dei residenti costruendo una rotatoria ed eliminando definitivamente i semafori in questo incrocio.





Articolo scritto da Silvia Sgaramella del Liceo Linguistico Carlo Troya